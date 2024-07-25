الخليج اليوم .. 3 روبوتات لتوصيل المنتجات بمدينة دبي المستدامة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المدينة المستدامة في دبي، أول مجتمع مستدام بالكامل في المنطقة، بالتعاون مع "مختبرات دبي للمستقبل" وشركة "لايف غلوبال" التكنولوجية، إطلاق 3 روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المنتجات من المطاعم والمحلات التجارية للمقيمين في المنطقة، وذلك ضمن مبادرات المختبر في المدينة المستدامة، التي تعمل على اختبار أحدث الابتكارات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان.

وقد طُورت هذه الروبوتات في "مختبرات دبي للمستقبل"، التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتتميز بقدرتها على تعزيز كفاءة عمليات النقل، والتقليل من التكاليف والوقت المطلوب للتوصيل، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات التقليدية.

كما تستخدم هذه الروبوتات واجهة ذكية مدعومة من شركة "لايف غلوبال"، وتتضمن العديد من المزايا المتقدمة والتقنيات المبتكرة، بما يشمل: نظام إدارة الأسطول المجهز بتقنيات التتبع لحظيًا، ومقصورة التسليم الآمنة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال العميل.

برنامج دبي للروبوتات والأتمتة

وتعليقًا على ذلك، قال خليفة القامة، مدير مختبرات دبي للمستقبل: "لقد طُورت هذه الروبوتات لتسليم المنتجات بسرعة، إذ يمكنها تسليم الطلبات في غضون 30 دقيقة، وستتنقل على الأرصفة في المدينة المستدامة في دبي بشكل آمن ومستقل، وسيكون بإمكانها تحديد مواقع محطات الشحن دون الحاجة إلى تدخل بشري".

وأضاف: "يمثل هذا المشروع إضافة جديدة لمسيرة تطوير تقنيات واستخدامات الروبوتات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية في دبي بما يؤكد ريادتها كواحدة من أفضل مدن العالم في توظيف تقنيات المستقبل، كما يتماشى المشروع مع مستهدفات برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في سبتمبر 2022".

ويهدف "برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" إلى دعم مشاريع تطوير وتبني تقنيات الروبوتات والأتمتة في دبي، وتسريع تبني تطبيقاتها المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وابتكار حلول تكنولوجية ومنتجات وخدمات جديدة تزيد مستويات الكفاءة والإنتاجية وتعزز تنافسية اقتصاد دبي.

ومن جهته، قال فادي الفارس المدير العام لشركة NZE Solutions التابعة لمجموعة SEE القابضة المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي: "تُعدّ المدينة المستدامة الموقع المثالي لاختبار روبوتات التوصيل الذاتية القيادة ونقطة انطلاق لانتشارها وتعميمها في المستقبل، إذ تمتاز المناطق السكنية بتصميمها الخالي تمامًا من السيارات، مما يوفر بيئة آمنة وملائمة لاختبار مثل هذه التقنيات المتقدمة لتكنولوجيا الروبوتات، بشكل يضمن سلامة السكان ويوفر بيئة خاضعة لرقابة متواصلة تستهدف تطوير الأداء وتحسين كفاءة روبوتات التوصيل".

وأضاف: "تتمتع المدينة المستدامة بتصميم مرن يدعم جاهزيتها للمستقبل، إلى جانب قدرتها على تبني أحدث التقنيات والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، حيث تُعدّ المدينة بمنزلة مختبر حي، لتجربة أحدث الابتكارات لخفض الانبعاثات وتحسين جودة حياة السكان، في سياق خططنا المتطلعة إلى قيادة الطريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات".

وبدوره قال حسن حلاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف غلوبال: "يسعدنا التعاون مع مختبرات دبي للمستقبل في تطوير هذه الروبوتات لتوصيل المنتجات في المدينة المستدامة، مما يمثل خطوة مهمة في مهمتنا لإحداث ثورة في الخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم الابتكار والاستدامة وتصميم مستقبل أكثر ذكاءً واتصالًا في عالم الخدمات اللوجستية".