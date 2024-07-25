الخليج اليوم .. جدل في فيلم "النونو".. تركي آل الشيخ يرد على علاء مبارك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ على تدوينة علاء مبارك بشأن انتقاداته لفيلم "النونو" الذي أثار جدلا في الأيام الماضية.





وردا على تدوينة نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي قال فيها إن "‏النونو" عامل دوشة على شبكة التواصل!"، قال تركي آل الشيخ "حبيبنا الغالي ابن الغالي.. الفيلم ظلم لم يكن فيه إساءة ولم تعلن القصة كاملة والتي يشترك فيها سعوديون في النصب أيضا، وفي آخر الفيلم يحدث تحول مهم قبل عملية النصب، وتتغير توجهات الأبطال ويعودون للحق".

وأضاف "كانت عدة عمليات في مجالات مختلفة ليست مقتصرة على الحج.. النصاب في كل الجنسيات وفي كل العالم.. لا نستعجل الحكم قبل المشاهدة.. عموما أنا صرفت النظر عنه لما شفت من يصطاد في المياه العكرة في الموضوع.. ولولا تقديرنا للفنان المصري والعربي لما قمنا بالانتاج السينمائي والمسرحي والغنائي.. ولا أحب أن يظلم أحد الفنان العزيز أحمد حلمي لأن العمل لم يشاهد ليحكم عليه".

واختتم تدوينته بالقول: "أشكرك على كلماتك اللطيفة عني حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر الشقيقة".

رد تركي آل الشيخ سبقته تدوينة نشرها علاء مبارك علق من خلالها على قرار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إعادة النظر في إنتاج فيلم "‎النونو" لقطع الطريق أمام من يحاول الاصطياد بسوء نية ولتعزيز العلاقات الطيبة مع مصر، حيث قال علاء "تشهد المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا في مجال الفن بمختلف أشكاله وفي القطاع الرياضي، رؤية واعدة ومجهود كبير وإمكانات بشرية ومادية.. "صناعة الترفيه" تنهض بالفنون والرياضة إلى مستويات أخرى تجذب الزوار وتنهض بالسياحة لتساهم وتصبح جزءا مهما من اقتصاد المملكة.. توقفت أمام قرار المستشار تركي الشيخ بإعادة النظر في إنتاج أو في سيناريو أحد الافلام والتي قد تم الإعلان عنه بعد الجدل الذي أثير حول فكرة الفيلم خاصة وأن القصة تدور حول شخص مصرى يسافر للسعودية ويقوم بعمليات نصب خلال رحلات الحج والعمرة!".

وأضاف "بلا شك قرار عاقل ومحترم من شخصية ذكية رغم أن الفيلم كوميدي، لكن بجانب فكرة الفيلم ربما جاء الإعلان عنه أيضا في توقيت كان هناك عدد من الوفيات المصريين في موسم الحج الماضي.. بالنسبة لفناني مصر المحترمين الذين نقدرهم ونتابع أعمالهم التعاون والاشتراك مع الأخوة والأهل فى المملكة شيء جميل يعود بالنفع على الجميع.. وفكرة إنشاء صندوق الأفلام "Big time" الذي أعلن عنه المستشار تركي الشيخ لدعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي فكرة ممتازة قد تنقل الأفلام العربية إلى العالمية لذلك يجب ومن الطبيعي أن يكون لفناني مصر أصحاب الشعبية الكبيرة رأي وكلمة في اختيار الأعمال والأدوار المعروضة عليهم وعدم قبول أي دور بصرف النظر عن أي عائد قد يعود عليهم حتى يحتفظوا بمكانتهم وحب واحترام الجماهير لهم.. يعني من الآخر كده "نكون دائما كبارا مش نونو".

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي يتم دعمها وتمويلها من صندوق "Big Time" بعد جدل كبير حوله.

وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد أثار حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ إنتاج فيلم بعنوان "النونو" للفنان يتناول قصة "نصاب" مصري في السعودية في إطار كوميدي.

ويتناول الفيلم قصة مصري ينصب على الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي الى موسم الرياض ليكمل نصبه.

وأطلق بعض المصريين حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى إنه يهين الشعب المصري، لأنه يحاول تثبيت صورة "النصاب" او "اللص" على أنه دائما "مصري"، واصفين هذا الفيلم بأنه "إهانة متعمدة وغير مقبولة لكل شعب مصر، فمصر أكبر من تلك الصورة المشوهة"، على حد وصفهم.