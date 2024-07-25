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الخليج اليوم .. 9.3 مليون راكب في قطارات السعودية خلال الربع الثاني من 2024

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت الهيئة العامة للنقل في عن تسجيل أرقام قياسية لقطارات السعودية تجاوزت أكثر من 9.3 مليون راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 13% ونقلت بين المدن 2,424,570 راكبًا، بينما داخل المدن 6,876,668 راكبًا، بزيادة بلغت عن الربع الثاني من العام الماضي 2023م.

 

كما نقل قطار الشحن أكثر من 6.9 مليون طن من البضائع والمعادن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

 

وتسهم حركة القطارات في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة، للإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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