شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية بينهم عبد المجيد تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتخابات الجزائرية.. أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، قبول ملفات 3 مترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانونيا، ورفض ملفات 16 متقدما للترشح لعدم استيفائها للشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون.



وأوضح شرفي، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم/ الخميس/، بمقر السلطة الجزائرية للانتخابات، بالجزائر العاصمة، أن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين هما يوسف أوشيش: السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم الأحزاب السياسية المعارضة)، والمترشح الحر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وكذلك رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالى حساني.



وأضاف شرفى أنه تم سحب 4.5 مليون استمارة توقيع فردية خاصة بتوقيعات المواطنين، و90 ألف استمارة خاصة بتوقيعات المنتخبين سواء فى مجالس بلدية أو من البرلمان.



وفى وقت سابق أرسلت السلطة المستقلة للانتخابات ملفات المتقدمين وعددهم 16 شخصا إلى المحكمة الدستورية للبت فى هذه القائمة بصفة نهائية، إذ يحق للمتقدمين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل السلطة الجزائرية للانتخابات الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.



كانت السلطة الجزائرية للانتخابات قد شرعت الجمعة الماضية فى معالجة استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالمتقدمين للترشح.



تجدر الإشارة إلى أن كل متقدم مطالب، طبقا للقانون المنظم للانتخابات الجزائرية، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردى لأعضاء منتخبين فى مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل؛ موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردى على الأقل لناخبين مسجلين فى قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغى ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة فى كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.