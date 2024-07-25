شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ولفت إلى أن الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة اذا اظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، تقود إلى انهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.