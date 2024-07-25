شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 21 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 21 شهيداً وعشرات الجرحى من وسط وشرق خان يونس، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في المدينة، التي استشهد فيها خلال الأسبوع الجاري أكثر من 120 فلسطينياً، خلال عملية اجتياح واسعة شهدتها البلدات الشرقية كافة من مدينة خان يونس.

