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"الأونروا": نقص الوقود يعرض المراكز الصحية والإغاثية للخطر في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن النقص الحاد في الوقود بات يشكل خطراً على المرافق الصحية وأماكن إنتاج وتخزين الغذاء، في ظل حرمان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل كامل من الكهرباء منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن النظام الصحي في غزة بات مفككاً مع توقف 61 مستشفى ومركزاً صحياً عن العمل، بسبب نقص الوقود والأدوية، ووقوع تلك المراكز في المناطق الخطرة.

العدوان على غزة

وأكدت أن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع فقدت أكثر من 60 % من مخزونها من الأدوية والإمدادات الطبية وهو يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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