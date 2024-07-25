شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نقص الوقود يعرض المراكز الصحية والإغاثية للخطر في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن النقص الحاد في الوقود بات يشكل خطراً على المرافق الصحية وأماكن إنتاج وتخزين الغذاء، في ظل حرمان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بشكل كامل من الكهرباء منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن النظام الصحي في غزة بات مفككاً مع توقف 61 مستشفى ومركزاً صحياً عن العمل، بسبب نقص الوقود والأدوية، ووقوع تلك المراكز في المناطق الخطرة.وأكدت أن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع فقدت أكثر من 60 % من مخزونها من الأدوية والإمدادات الطبية وهو يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.