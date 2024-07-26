شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية لخفض التصعيد الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إلى أن الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية.وأوضح رشدي، أن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا أظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة تقود إلى إنهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.