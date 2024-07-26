شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية على أطراف بلدة مركبا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الحربى الاسرائيلى على أطراف بلدة مركبا فى جنوبى لبنان بصاروخين، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام بأن القصف المدفعي الاسرائيلي يستهدف منذ الحادية عشرة الا ربع من صباح اليوم أطراف بلدة شبعا‫.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلى قد أغار بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب، مستهدفا منزلا خاليا من السكان.