اخبار الخليج

الخليج اليوم .. بعد تداول فيديو يظهر "وجود مصنع خمور في أحد المساجد".. الأوقاف الكويتية ترد

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

ردت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية على أنباء وجود مصنع للخمور في أحد المساجد بالبلاد، بعد انتشار مقطع فيديو يزعم ذلك.

وفي بادئ الأمر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على أنه "مصنع خمور في مسجد بمنطقة القصور خاص بالإمام والمؤذن".

 

 

لترد الوزارة بالنفي من خلال بيان نشرته على موقع "إكس" قالت فيه: "إشاعة.. ‏انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي يزعم أن هناك مصنع خمور في عقار وقفي بمنطقة القصور خاص بالإمام والمؤذن تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

 

وأضاف البيان: "‏الحقيقة.. ‏ردا على المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفي أن يكون العقار المبين بالمقطع المتداول تابعا لها، حيث لا يوجد سكن وقفي خاص بالإمام والمؤذن في منطقة القصور ق4، كما لا يوجد أي بلاغ عن وجود مصنع للخمور في مسجد بمنطقة القصور".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا