الخليج اليوم .. إعلام عبري: إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء قبل تنفيذ الصفقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت تقارير عبرية، يوم الخميس، أن إسرائيل أرسلت طلبا جديدا للوسطاء تريد الحصول على رد بشأنه قبل إبرام صفقة مع حركة حماس.

وقالت تقارير عبرية يوم الخميس إن إسرائيل تطالب بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء قبل إبرام صفقة مع حركة حماس.

وأضافت قناة "13" العبرية إن تل أبيب أرسلت الطلب إلى الوسطاء وتريد استلام القائمة قبل الموعد المحدد لتنفيذ الصفقة وليس بعدها.

ويقول مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "لقد أرسلنا قائمة بأسماء المختطفين لأسباب إنسانية والذين من وجهة نظر إسرائيل يجب إطلاق سراحهم في المقام الأول، وما زال 30 منهم على الأقل على قيد الحياة".

هذا، وأكد مسؤولون في البيت الأبيض لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق من اليوم أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" في مراحلها النهائية ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى تنازلات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه "لا تزال هناك قضايا عالقة مرتبطة بتنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة، ستكون موضوع مباحثات بايدن ونتنياهو، مبينا أن المفاوضات جارية بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة التي صوت عليها مجلس الأمن الدولي.

وشدد على أن "الفجوات المتبقية بين الطرفين يمكن جسرها"، مضيفا أن "هناك خطوات نحتاج رؤيتها من إسرائيل وأخرى من حماس".

ويضغط بايدن لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على اقتراحه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة على ثلاث مراحل.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن يتوقع أن يؤدي إلى تطور في المحادثات.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وهي الأولى له منذ ما قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه في عام 2020، في وقت يتزايد فيه الضغط على الثلاثة لإيجاد نهاية للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتي خلفت أكثر من 39 ألف قتيل في غزة.

المصدر: وكالات + إعلام عبري



