الخليج اليوم .. التجارة الزراعية بين روسيا والسعودية تبلغ مليار دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ حجم تجارة المنتجات الزراعية بين روسيا والسعودية في السنوات الأخيرة قرابة مليار دولار بشكل سنوي، في مؤشر على أن التجارة الزراعية تستحوذ على معظم التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للحكومة الروسية في بيان عقب اجتماع عقد في موسكو بين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي.

وتعتمد التجارة على تصدير محاصيل الحبوب الروسية إلى السوق السعودية، وفي العام 2023، شكلت تجارة المنتجات الزراعية أكثر من 60% من إجمالي حجم التجارة بين البلدين، وقد وصل هذا المؤشر هذا العام إلى نحو 90%.

وخلال اللقاء أشار باتروشيف، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الزراعة الروسي، إلى وجود إمكانات لنمو تجارة المنتجات الزراعية بين البلدين، وقال: "واثق من أنه لدينا إمكانات جيدة جدا لمزيد من النمو، خاصة وأن الشركات الروسية مهتمة بزيادة إمدادات الحبوب والزيوت والدهون والحلويات ومنتجات اللحوم الحلال إلى السعودية".

وأكد المسؤول عزم الحكومة الروسية مواصلة تطوير العلاقات البناءة مع المملكة العربية السعودية سواء في المجمع الصناعي الزراعي أو في إطار التدابير البيئية.