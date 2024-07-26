شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: النازحون يعانون من ارتفاع سعر لتر البنزين إلى 43 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الجمعة، عن معاناة الفلسطينيين في غزة من انقطاع كافة مقومات الحياة من ماء وكهرباء ودواء وغذاء، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار الكبير للسلع مع معاناة المواطنين الفلسطينيين في انتشار البطالة مع تواصل حرب الإبادة.

وسلطت قناة المواطن الإعلامية الفلسطينية في غزة الضوء على واحدة من أهم مقومات الحياة ألا وهي المحروقات، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوقود خاصة البنزين مع استمرار الحصار والحرب الإسرائيلية، موضحة أن سعر الحطب قبل الحرب على غزة كان يباع سعر الكيلو الواحد بـ 3 أغورات (ربع شيكل)، بينما في أعقاب الحرب الجارية أصبح يباع الكيلو الواحد بـ 5 شيكل (1.37 دولار).

وأوضحت القناة الفلسطينية أن سعر لتر البنزين كان يباع قبل الحرب على غزة بـ 8 شيكل ( 2.9 دولار أمريكى) والآن أصبح سعر اللتر 160 شيكل (43 دولار أمريكى)، أما سعر لتر السولار كان يباع قبل الحرب بـ 6 شيكل (1.64 دولار)، وسعره الآن من 75 إلى 95 شيك (حوالي 20.5 دولار أمريكى).

أما سعر أنبوبة الغاز كانت تباع 75 شيكل (20.5 دولار أمريكى)، والآن أصبح أصحاب الأسواق السوداء يبيعون كيلو الغاز بـ 55 شيكل (15 دولار) وأحيانا يكون السعر قابل للزيادة، بينما سعر وزارة الاقتصاد الفلسطينية 8 كيلو الغاز لكنه يباع بـ 60 شيكل (16.40 دولار)

يعاني قطاع غزة بشكل كبير من نقص حاج في الوقود مما أثر على عمل المستشفيات وحدوث شلل في عدة قطاعات حيوية وضرورية ولعل أبرزها قطاع النقل ما أدى لصعوبة التنقل بين المدن، بالإضافة لنقص المحروقات في القطاع ما يدفع المواطنين للجوء إلى استخدام الحطب في طهي الطعام وأمور أخرى، وذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدي لاستشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 150 ألف مواطن فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.