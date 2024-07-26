شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف الاحتلال على جنوب غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء من شرق شارع صلاح الدين بمدينة خان يونس، أثناء محاولتهم النزوح إلى غرب المدينة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهدت طفلة وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة البركسات في الحي السعودي غرب المدينة، التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، دمر معظم المنازل والبنية التحتية فيها.

