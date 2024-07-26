شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية بالإمارات: فريق الدعم الشرطى الإماراتى يشارك فى تأمين أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية الإماراتية، في مهام تأمين أولمبياد باريس، بهدف ضمان حماية الملاعب والمنشآت الرياضية والطرق المؤدية إليها، وتأمين مختلف مواقع تجمع الفرق والجماهير الغفيرة المترقبة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يجمع تحت مظلته شعوب العالم، وذلك في إطار تعاون دولي مشترك مع قوات الشرطة في فرنسا وفق "الإمارات اليوم"

وفور وصول فريق الدعم الإماراتي، بدأت فرق وحدات الكلاب البوليسية في تفقد المناطق التي تقع ضمن نطاق مهام الفريق، والذي خضع مسبقاً لتدريبات مكثفة ودراسة دقيقة لهذه المناطق قبل مباشرة مهامه بكفاءة واحترافية عالية.

كما شرعت الوحدات المتخصصة من فريق الدعم الشرطي الإماراتي في تنفيذ دوريات راجلة في عدد من المناطق بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الأدوار الموكلة إليهم، في مهمةٍ عمق التعاون الثنائي والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الإمارات وفرنسا.

ومن جهة ثانية، قالت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، إنها تلقت إنذاراً بوجود قنبلة بمطار ميلوز وإن هناك عملية أمنية جارية، لافتة إلى أنه تم إخلاء المطار.

بدورها، قالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها وضعت إحدى رحلاتها فى مطار ميلوز في وضع التأهب بعد الإنذار بوجود قنبلة.

وفى وقت سابق من اليوم، استهدف "مخربون" شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة هجمات منسقة تسببت في تعطيل كبير لبعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاماً في البلاد قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية في باريس.