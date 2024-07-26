شكرا لقرائتكم خبر عن رشقة صاروخية من غزة على قوات إسرائيلية فى عسقلان المحتلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقة صاروخية في منطقة عسقلان المحتلة ردا على المجازر الإسرائيلية المرتكبة في حق سكان قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودوت صافرات الإنذار في عسقلان، وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتراض صاروخ وسقوط 2 في منطقة مفتوحة.

من ناحية أخرى، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 من جنوده بعضهم بجروح خطيرة بنيران المقاومة الفلسطينية خلال المعارك في قطاع غزة.

بدورها أعلنت المقاومة الفلسطينية تدمير 3 دبابات للعدو من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة مشاة صهيونية وأوقعتها بين قتيل وجريح وقنصت جنديا يعتلي إحدى الآليات المتوغلة في الحي.