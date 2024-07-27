شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يلقى القبض على 9 إرهابيين فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إلقاء القبض على 9 إرهابيين فى أربع محافظات.

وقالت المديرية فى بيان بحسب وكالة أنباء العراق: "بعمليات منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق 7، و11، و14، و15، 16، و17 وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة فى قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة ومداهمات على أماكن الإرهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على تسعة إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقى وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "العمليات تمت فى مناطق متفرقة من محافظات بغداد، والأنبار، وكركوك، ونينوى، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات داعش فى مختلف صفوفها".

وأكدت أنه تم تسليم المعتقلين إلى جهات الطلب ميدانيا وأصوليا.