شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نعمل بشكل مكثف لإتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن واشنطن تعمل بشكل مكثف يوميا لإتمام محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وصل صباح اليوم إلى دولة لاوس، لحضور محادثات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) .



ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، نظيره الصيني - على هامش اجتماع (آسيان) - حيث ستواصل هذه المحادثات تعزيز وتوسيع العلاقات بين الولايات المتحدة ورابطة دول آسيان.