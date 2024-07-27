الخليج اليوم .. القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 6 مسيرات و3 زوارق للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي اليوم السبت، أنها دمرت 6 طائرات مسيرة و3 زوارق تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير 6 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

وأضافت أنه "في سياق منفصل، قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بمهاجمة وتدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين تعمل قبالة سواحل اليمن".

ولفتت القيادة المركزية إلى أنه "تبين أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا"، وفق ما جاء في البيان.

وكانت وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) أفادت مساء الجمعة، بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت عدة غارات جوية على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن.

وتعرضت الحديدة الأسبوع الماضي، لقصف إسرائيلي استهدف ميناء المدينة، ردا على هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب نفذه الحوثيون، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

يذكر أن "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.