شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 31 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 31 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن الطواقم الطبية انتشلت 130 نازحًا بين شهيد وجريح، داخل مدرسة تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة النظر إلى أن من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء، كما تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أجزاء من المدرسة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء مجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ودير البلح ارتفع منذ صباح اليوم إلى أكثر من 50 شهيدًا ومئات الجرحى والمفقودين. وكالة الأونروا من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، عن ارتفاع عدد القتلى من العاملين في الأمم المتحدة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 199، بالإضافة إلى إصابة المئات، لافتة النظر إلى تعرض معظم مراكز الأونروا لعمليات القصف الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الغوث أن 1100 من العاملين لديها يواصلون تقديم خدماتهم للنازحين في مراكز الإيواء.

وأكدت المنظمة الدولية أن نقص الوقود يمثل عقبة أساسية في عمل الطواقم الطبية والبيئية، وكذلك يعوق عمل مراكز تصنيع وطهي الطعام، مشيرة إلى أن 1،9 مليون نازح فلسطيني يعيشون ظروف قاهرة، خاصة مع استمرار عمليات التهجير في جميع مناطق قطاع غزة.