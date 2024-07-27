شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة.. الاحتلال يواصل تدمير 6 بلدات شرق خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الاحتلال الإسرائيلي تدمير بلدات القرارة وخزاعة وبني سهيلا وعبسان الصغيرة والكبيرة والزنة شرق مدينة خان يونس، في عملية عسكرية جديدة بدأها قبل أسبوع، واصل فيها تدمير ما تبقى من منازل ومنشآت في تلك البلدات والتي تعرضت خلال الأشهر الماضية لاجتياح كامل من قبل قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، واصلت دبابات وجرافات الاحتلال توغلها في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس مجبرة آلاف العائلات الفلسطينية على النزوح تحت وابل من القصف.

وتشير إحصائيات فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر معظم المنازل والبنية التحتية في مدينة خان يونس، وبذلك فقد نحو ربع مليون فلسطيني منازلهم بالمدينة، التي تحتضن في منطقتها الساحلية نحو مليون نازح من مدينة رفح لجأوا لها للاحتماء من القصف الإسرائيلي. جنوب قطاع غزة في نفس السياق، استشهد 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في البريج وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلين جنوب مدينة خان يونس، التي أجبر الاحتلال فيها نحو 200 ألف فلسطيني على النزوح تحت وابل من القصف المتواصل على المنازل السكنية.

وفي مخيم البريج، انتشلت الطواقم الطبية خمسة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي.