شكرا لقرائتكم خبر عن 295 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39258 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 295 على التوالي إلى 39258 شهيداً، ونحو 90589 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 103 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، إضافةً إلى ارتكاب أربع مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. قطاع غزة وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

واستشهد أكثر من 31 فلسطينيًا وأصيب نحو 100 بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.