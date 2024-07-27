الخليج اليوم .. السفير اليمني و وزير الشباب اليمني يشاركون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني - شارك وزير الشباب، نايف البكري، والسفير اليمني الدكتور رياض ياسين، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الذي أقيم على نهر السين يوم الجمعة 26 يوليو. تميز الحفل بالابتكار والتنظيم الفريد، حيث أقيم للمرة الأولى خارج الملعب الرئيسي، واستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وكان حفلاً مبهراً للحضور والمشاهدين حول العالم.

شهد الحفل حضور أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الدولية، مما يعكس المكانة العالمية للألعاب الأولمبية وأهمية التفاعل الدولي في تعزيز العلاقات بين الدول. وقد أظهرت هذه المشاركة الواسعة التأكيد على الدور المحوري للألعاب الأولمبية في تعزيز التعاون والسلام بين الأمم.

شارك في الحفل 6800 رياضي من 205 دول، تقدموا على متن 85 قاربًا، قاطعين مسافة تزيد عن 6 كيلومترات على نهر السين. وقد مرت الوفود أمام العديد من المعالم الأثرية الشهيرة في العاصمة باريس، مما أضفى على الحدث طابعًا استثنائيًا يمزج بين الرياضة والثقافة.

تشارك بلادنا في هذا الأولمبياد بأربع ألعاب رئيسية: الجودو، السباحة، ألعاب القوى، والرماية. وقد حمل رياضيو بلادنا العلم الوطني خلال حفل الافتتاح. يهدف هؤلاء الرياضيون من خلال مشاركتهم في هذا الاولمبياد إلى تحقيق إنجازات رياضية مشرّفة تمثل بلادنا بأفضل صورة في هذا الحدث العالمي، على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.