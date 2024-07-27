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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبد الله

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القاهرة - سامية سيد -  أعلن الديوان الملكى السعودى، وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى آل سعود.


ونقلت وكالة الأنباء عن بيان الديوان الملكى السعودي، اليوم /السبت/، البيان التالي: "أنه انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ /الأحد/ بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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