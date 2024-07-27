شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، وفاة والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى آل سعود.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكى السعودي، اليوم /السبت/، البيان التالي: "أنه انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ /الأحد/ بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض".