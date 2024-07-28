شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتطالب بمحاسبة مرتكبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سوريا المذابح اليومية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقف أنهار الدماء الفلسطينية، ومنع "إسرائيل" من ارتكاب المزيد من المجازر ومحاسبة قياداتها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان الخارجية السورية: إدانتها ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجزرة جديدة صباح هذا اليوم فى مدرسة خديجة فى دير البلح والتى تؤوى مئات الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم عدة مرات من منازلهم فى أنحاء أخرى من قطاع غزة، وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، يضافون إلى حوالى أربعين ألف شهيد فلسطينى قتلتهم "إسرائيل" منذ بدء عدوانها على قطاع غزة قبل حوالى 295 يوماً.



وأضاف البيان أن قطاع غزة أصبح مكاناً لأفظع الجرائم المرتكبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب الفظائع من قتل وتدمير لكل شيء فى قطاع غزة، وذلك لسبب وحيد وهو تطلع الشعب الفلسطينى لنيل حريته واستقلاله وبناء دولته على أرضه.



وجددت سوريا مطالبتها بوقف أنهار الدماء الفلسطينية والقيام فوراً بمنع "إسرائيل" من ارتكاب المزيد من هذه المجازر ومحاسبة قياداتها.