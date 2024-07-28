الخليج اليوم .. الجدعان: السعودية تدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إنه على الرغم من التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل رؤيتها 2030.

وأكد الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، على أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية.

وأشار الوزير إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوضح الوزير خلال جلسة "إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة"، أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون.

وفي جلسة "التمويل التنموي"، ناقش المشاركون تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأشار الجدعان خلالها إلى أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مؤكداً دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء مجموعة العشرين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.​