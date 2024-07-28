شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ المجتمع الدولى بضرورة التدخل بشكل فورى للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر كل المعابر لإيصالها لكل المدنيين فى قطاع غزة.



وأشارت فرسخ ، خلال تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، إلى أن الوضع الصحى والبيئى كارثى فى قطاع غزة ؛ على خلفية انتشار الأمراض بين صفوف النازحين ونقص وسوء التغذية وافتقار الحصول على المياه الصالحة للشرب، وكذا عدم إمكانية الحفاظ على النظافة ما أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض؛ على غرار مرض التهاب الكبد الوبائى والنزلات المعوية وفيروس شلل الأطفال الذى دفع بمنظمة الصحة العالمية للعمل على إدخال لقاحات ضده لحماية آلاف الأطفال فى قطاع غزة من الإصابة بهذا الفيروس.



وشددت على أن المناطق التى يدعى الاحتلال بأنها آمنة قام باستهدافها مرارا وتكرارا، مذكرة باستهداف الاحتلال اليوم لمدرسة النازحين فى دير البلح ، ما أدى استشهاد أكثر من 30 مواطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين، مبينة فى الوقت نفسه أن مئات العائلات فى خان يونس متواجدة بالشوارع بدون خيام.



وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا وأى منظمة إنسانية ليس بإمكانها الإستجابة للأوضاع الكارثية والمأساوية فى قطاع غزة فى ظل كل العراقيل التى يفرضها الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الإحتلال عمل على إعدام كل مناحى الحياة فى قطاع غزة.