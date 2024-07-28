شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس على الحدود بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان "جينين هينيس بلاسخارت" وقائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان الجنرال "أرولدو لاثارو" على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

وقال المسؤولان - في البيان المشترك الذي أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ :" إننا نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس"، كما طالبا بضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات.

وشدد المسؤولان بالأمم المتحدة على وضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس بمرتفعات الجولان إلى 12 شخصا.