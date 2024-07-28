شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى ليث سليم شلبي من منزله في مدينة القدس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خان يونس وشمالها، كما استهدفت مناطق بشمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.