شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

تدمير البنية التحتية

الدمام - شريف احمد - كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، من عمليات القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في قطاع غزة، وقد طال القصف بيت حانون وبيت لاهيا ودير البلح ورفح وخان يونس.وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المساجد وخيامًا للنازحين وفجرت مربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.ترافق ذلك مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في المدينة، التي تحولت لكومة من الركام بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليها.وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مصبح والحي السعودي، مما أدى لتدمير في ممتلكات الفلسطينيين.