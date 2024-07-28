الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل بحق مواطن سعودي هرّب أقراصا مخدرة إلى المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد إقدامه على تهريب "أقراص الإمفيتامين" المخدر إلى المملكة.

وقالت الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الله بن حمدان بن سند الرويلي – سعودي الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأضاف البيان: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عبد الله بن حمدان بن سند الرويلي يوم السبت 21 / 1 / 1446هـ الموافق 27 / 7 / 2024م بمنطقة الجوف".

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".