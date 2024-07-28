شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس وحتّى اليوم الأحد، 6 فلسطينيين على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله والبيرة، وجنين والقدس، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 9845، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وعلى صعيد متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وأضافوا أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.