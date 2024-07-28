شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية لرويترز: حزب الله يخلى بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية لرويترزأن حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان تحسبا لأي تصعيد إسرائيلي، حسبما افادت قناة القاهرة لااخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل .

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.