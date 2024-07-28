شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 16 ألف شهيد فلسطينى و31 ألف مُصاب فى النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في فلسطين، اليوم الأحد، أن 16255 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 31297 شخصا آخرين، في النصف الأول من عام 2024.



وأوضحت المؤسسة، في تقريرها الإحصائي حول أعداد الشهداء والجرحى في فلسطين، الذي يغطي الفترة ما بين أول يناير وحتى 30 يونيو 2024، أن 16012 ارتقوا في المحافظات الجنوبية، وأصيب أكثر من 30407 آخرين.



ولفتت إلى أن من بين الشهداء 6725 طفلا، و6725 امرأة، فيما لا زال نحو 10 آلاف من الضحايا مفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشار التقرير إلى أن 38 حالة وفاة سجلت في المحافظات الجنوبية (غزة) نتيجة سياسة التجويع، التي تنفذها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وثقت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ارتقاء 237 شهيدًا، وإصابة 890 آخرين في النصف الأول من 2024، وأشارت إلى أن من بين الشهداء 45 طفلا، و4 سيدات، و6 شهداء جراء اعتداءات المستوطنين، و27 طالباً (21 من المرحلة المدرسية، و6 من طلبة الجامعات).



وحول شهداء الحركة الأسيرة، أوضحت المؤسسة أن 13 معتقلا استشهدوا في الفترة التي يغطيها التقرير، بينهم 6 معتقلين من المحافظات الشمالية و4 من المحافظات الجنوبية، و3 من فلسطينيي 1948.



وبخصوص جثامين الشهداء المحتجزة، لفتت المؤسسة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت منذ بداية العام الجاري 72 جثمانا - هذا الرقم لا يشمل الشهداء المحتجزين في قطاع غزة-، ما يرفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال إلى 519.



وبينت أن سلطات الاحتلال تحتجز 256 جثمانا في مقابر الأرقام، بينهم 27 شهيداً من الحركة الأسيرة، و53 طفلا، و8 سيدات، ولا تشمل هذه الأرقام الشهداء المحتجزين في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023.