شكرا لقرائتكم خبر عن 296 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39324 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 296 على التوالي، إلى 39324 شهيدا، ونحو 90830 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 66 فلسطينيًا وإصابة 241 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كل مناطق القطاع، لم يتمكنوا من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

تكثيف القصف الجوي والمدفعي

وكثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، من عمليات القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة، وطال القصف بيت حانون وبيت لاهيا ودير البلح ورفح وخان يونس.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المساجد وخيامًا للنازحين، وفجرت مربعات سكنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

تدمير البنية التحتية

ترافق ذلك مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في المدينة، التي تحولت إلى كومة من الركام بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر عليها.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مصبح والحي السعودي، ما أدى إلى تدمير في ممتلكات الفلسطينيين.