شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرب ستدمر المنطقة".. وزير الخارجية اللبناني يطالب بضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.

وأضاف بو حبيب أن "الحرب ستكون مدمرة للجميع، وليس فقط للبنان كما يعتقد البعض، إسرائيل تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس". اتصالات لمنع التصعيد وتابع الوزير اللبناني: "يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".

استطرد: "نجري اتصالات واسعة لمنع التصعيد، وحكومة لبنان تدعو دائمًا إلى ضبط النفس"، في إشارة إلى المخاوف من اتساع رقعة الصراع وقوته.

وأوضح بو حبيب أن أي حرب على لبنان ستتحول إلى حرب إقليمية، وأن إسرائيل ستتعرض لخسائر، وقال: "يكفينا خرابًا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعًا"، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع حزب الله، وأنه ينفي مسؤوليته عن الهجوم. تصاعد التوتر ويأتي حديث بو حبيب في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم مساء السبت، أسفر عن مقتل 12 شخصًا في مجدل شمس بالجولان المحتل، واتهمت إسرائيل حزب الله بالمسؤولية عن القصف.

ورد حزب الله على ذلك، وقال في بيان إنه "ينفي نفيًا قاطعًا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام إسرائيل ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس"، قائلًا إنه "لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".