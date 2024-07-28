شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: القضاء على 3 إرهابيين خطيرين فى عملية تمشيط بغربى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، القضاء على 3 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغربي الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة بالقطاع العسكري عين الدفلى بغربي الجزائر العاصمة، تمكنت وحدة تابعة للجيش من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين.

وذكر البيان أن هذه العملية أسفرت عن استرجاع رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وخمسة مخازن أسلحة بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.