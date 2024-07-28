شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ليبية تقضى بسجن 12 مسؤولا فى قضية كارثة فيضان درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت محكمة ليبية، الأحد، 12 مسؤولاً بإدارة مرفق السدود، وقضت بسجنهم لمدد تتراوح بين 9 و27 سنة في قضية كارثة فيضان مدينة درنة العام الماضي، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

وذكر بيان لمكتب النائب العام الليبي، عبر فيسبوك، أن محكمة جنايات درنة قضت ببراءة 4 متهمين آخرين في القضية.

وكانت مدينة درنة تعرضت، في سبتمبر الماضي، إلى كارثة فيضان إثر عاصفة، أسفرت عن سقوط وفقد وإصابة الآلاف، فضلاً عن أضرار مادية واسعة شملت انهيار سدين.