شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثاني يؤكد ثقته بالقوات المسلحة للتعامل مع محاولات المساس بأمن الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على الحفاظ على مقدرات الوطن بمهنية واحترافية، والتعامل مع محاولات المساس بأمن الأردن وحدوده .

جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني لدى وصوله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

واطلع الملك - بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني - على أبرز التحديثات في عمل القوات المسلحة في مجالات التدريب والتأهيل، فضلا عن الخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبيها.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتزويد القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والأجهزة التكنولوجية، التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها على أكمل وجه.

واستمع الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى إيجازين قدمهما مدير الاستخبارات العسكرية ومدير العمليات الحربية حول الخطط العملياتية واللوجستية للنهوض بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاحترافية.

كما تناول الإيجازان جهود القوات المسلحة الأردنية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الإنزالات الجوية وتسيير القوافل البرية، إضافة إلى تعزيز المنظومة الصحية في القطاع وفي الضفة الغربية، من خلال إدامة عمل المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية.