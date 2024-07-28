شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: إسرائيل ترغب فى فرض هيمنتها على الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اليوم الأحد أن الهدف الرئيسي لإسرائيل ليس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتصفية القضية فحسب بل الهيمنة الأمنية والعسكرية والاقتصادية على منطقة الشرق الأوسط بأكملها دون استثناء.



وقال البرغوثي - في مداخلة مع قناة (النيل الإخبارية) - :"نحن أمام قوى سياسية إسرائيلية غاشمة مدعومة بشكل لا نهائي من دول استعمارية غربية تحاول تغيير المنطقة بالكامل".



وأضاف أن السياسة الأمريكية مؤيدة لإسرائيل على الرغم من خطابها السياسي المختلف ولكنها سياسة واحدة..لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أكثر حزما وانحيازا عن الإدارة الحالية في تأييد سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني لأنه قد منح إسرائيل الحق في ضم الجولان والقدس في وقت سابق.



وأشار البرغوثي إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تستطيع إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة في غضون يوم واحد ولكن هذه الإرادة الحقيقية غير موجودة عند الإدارة الحالية أو القادمة..مؤكدا أن واشنطن لم تحترم القوانين الدولية ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة ورفح بل استمرت في تزويد إسرائيل بالأسلحة وسمحت بغلق معبر رفح واحتلال ممر فلادليفيا.



وحول قضية مجدل شمس.. أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن إسرائيل تستغل هذا الحادث بصورة كبيرة لتفعيل حرب واسعة على لبنان وفق مخططها الإستعماري..لافتا إلى أن إسرائيل تعتقد أنها أضعفت المقاومة في غزة وتستطيع فتح جبهة ثانية في لبنان ولكن ما تقوم به سيؤدي إلى التوسع فى حرب إقليمية قد تجر المنطقة إلى كارثة حقيقة.



وقال البرغوثي :"إن حزب الله نفى نفيا قاطعا مسؤوليته عن الحادث فيما تشير كل المؤشرات على أن الصاروخ الذي سقط في مدينة مجدل شمس من الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية".