شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية على منزل في بلدة شيحين اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على منزل في بلدة "شيحين"، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف، في وقت سابق اليوم، أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية (وادي البير وكركزان والدباكة).

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة "جزين" وعلى علو منخفض.