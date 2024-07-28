شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ليبية تدين 12 متهما في كارثة فيضان درنة وتبرىء أربعة آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت محكمة جنايات مدينة درنة الليبية اليوم الأحد، 12 متهما في الواقعات المنسوبة لعدد 16 مسئولا في قضية كارثة فيضان العام الماضي.

وذكر مكتب النائب العام - في بيان نشره تلفزيون (الوسط) الليبي - أن المحكمة قضت بإدانة 12 متهماً بأحكام حبس تراوحت بين 9 سنوات وحتى 20 سنة فيما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين.

وكانت مدينة درنة قد تعرضت في سبتمبر 2023 إلى كارثة فيضان ؛ إثر عاصفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 5 آلاف ليبي وإصابة الآلاف فضلًا عن أضرار مادية واسعة شملت انهيار سدين.