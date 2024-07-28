شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح قسرى واسع لآلاف الفلسطينيين من مخيم البريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزح آلاف المواطنين قسرا من مخيم البريج وأطرافه وسط قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء بعض المناطق تمهيدا لعمليات عسكرية.

وأفاد شهود عيان ولكالة الأنباء الفلسطينية، بأن آلاف المواطنين بدأوا النزوح من مناطق بمخيم البريج وأطرافه، وتوجهوا لمدينة دير البلح والنصيرات.

وكان جيش الاحتلال قد دعا المواطنين المتواجدين في منطقة البريج والشهداء في بلوكات 660 و661 و2220 و2225 و2348 إلى الإخلاء فورا والتوجه "إلى المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.

وخلال الأشهر الماضية، طالب جيش الاحتلال المواطنين بترك أماكن إقامتهم والتوجه إلى هذه الأحياء والبلوكات جنوبي القطاع، بزعم أنها "إنسانية وآمنة".