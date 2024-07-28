شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. 27 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين في خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد إلى 27 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 10 شهداء من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة خان يونس.

كما استشهد 17 فلسطينيًا في قصف استهدف خيامًا للنازحين وتجمعات للفلسطينيين، في عدة مناطق بالمدينة التي تواصل دبابات وجرافات الاحتلال التوغل في الأحياء الجنوبية والشرقية منها، التي استشهد فيها في أقل من أسبوع نحو 200 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

استشهاد 4 في تل الهوا

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن دبابات الاحتلال حاصرت الأبراج السكنية في تل الهوا، وقصفتها بعشرات القذائف والصواريخ، ومنعت سيارات الإسعاف من الاقتراب من المنطقة.ولفتت إلى أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم من داخل الأبراج السكنية، ترافق هذا القصف مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في عمق المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.وأكدت مؤسسات حكومية وحقوقية فلسطينية أن القصف المكثف على مدينة غزة وشمالها يأتي في ظل حالة جوع وعطش شديدة، بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع طرق إمداد الغذاء وحليب الأطفال والدواء والمياه عن شمال قطاع غزة.