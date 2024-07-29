شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: انتهاء الاجتماع الأمني لبحث الرد على حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم الانتهاء الاجتماع الأمني الذي بحث الرد على حزب الله، والمجلس الأمني المصغر فوض نتنياهو وجالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، والمجلس الوزاري المصغر حدد الهدف الذي سيتم مهاجمته في لبنان والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوي.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.



وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.