الخليج اليوم .. انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية لـ 54%

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف برنامج التحول الصحي في السعودية عن انخفاض نسبة وفيات الحوادث المرورية في البلاد إلى 54% منذ عام 2016، ليصل إلى 13.06 ألف وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بما كان عليه الأمر في عام 2016، إذ وصل حينها معدل الوفيات إلى 28 ألف وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقاً لتقرير تحول القطاع الصحي للعام الماضي، فيما طورت البلاد منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الاستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق خفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة.

وحسب التقرير ذاته، أظهر أن نسبة الطرق التي باتت تستوفي معايير السلامة المرورية في السعودية وصلت إلى 77% حتى الآن، موضحاً أن نسبة المركبات التي تتوافق مع متطلبات معايير الفحص الدوري المحدثة تصل إلى 46%، وفي السياق نفسه، كانت الهيئة العامة للطرق في السعودية، قد كشفت أن معدل الحوادث المرورية في عدد من تقاطعات الطرق حول السعودية انخفض بنسبة 92%.

وأوضحت أن هذا الانخفاض جاء نتيجةً لتركيب إنارة تعمل بتقنية الطاقة الشمسية في 149 تقاطعاً للطرق حول المملكة، في خطوة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية من خلال تحسين الرؤية الليلية وتحديد المسارات لمستخدمي الطريق بوضوح، كما أسهم استخدام الطاقة الشمسية للإنارة في خفض التكاليف التشغيلية، وخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن مصادر الطاقة التقليدية.