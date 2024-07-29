شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: ملتزمون ببذل الجهد لتجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار سعي باريس لمنع تصعيد أوسع نطاقاً بين إسرائيل و"حزب الله".

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن ماكرون أكد لنتنياهو أن فرنسا ملتزمة تماماً ببذل "كل ما في وسعها من جهد لتجنب تصعيد جديد في المنطقة من خلال نقل رسائل إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع".