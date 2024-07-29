شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى يفوض نتنياهو وجالانت بالرد على حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة تفويض نتنياهو وجالانت باتخاذ قرار الرد على حزب الله بعد الهجوم على مجدل شمس، وقام المجلس الوزارى المصغر بتحديد الهدف الذى سيتم مهاجمته فى لبنان والتقديرات أن يكون محدودا لكن بتأثير قوى.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انتهاء الاجتماع الأمني الذي بحث الرد على حزب الله.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

ووصل وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست، إلى منطقة مجدل شمس التي تم قصفها السبت، في الجولان المحتل، لتشييع جثامين الضحايا.

وكان على رأس الوزراء وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، برفقة حراسهم ولكن أهالى الضحايا قاموا بطردهم وصرخوا في وجوههم: أنتم قتلة.. ارحلوا من هنا.. أوقفوا الحرب".