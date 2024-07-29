شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية التونسية والجزائرية تسيطر على حريق غابات بمنطقة الحدب الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية من السيطرة على حريق شب بالغابات بمنطقة "الحدب" الحدودية وجار عمليات التبريد، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

وأتلف الحريق نحو نصف هكتار من الغابة وفق ما أكده مدير الحماية المدنية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ووفق المصدر ذاته ، فان أعوان الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات على عين المكان.