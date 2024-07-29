شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان الجزائرى والموريتانى يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مع نظيره الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، تلقاها الرئيس الجزائرى من نظيره الموريتاني، حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية فى بيان.



وأوضح البيان أن الرئيسين تطرقا إلى العلاقات الأخوية بين البلدين، والتى تخدم مصلحة الشعبين الجزائرى والموريتاني.